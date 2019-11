【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Taraval街兩名劫匪搶走一個亞裔男人身上千多元現金。

案發現場是Taraval街夾20大街,警方資料顯示,上週五早上9點幾,60歲男事主從銀行裡面出來前往取車,走到20大街時,有兩名匪徒用槍指著事主的背部,叫他不要調頭看他們,以及給他們錢。

匪徒搶走事主1,000多元現金,然後在20大街向Ulloa街方向步行逃走。

警方表示,事主跟著匪徒逃走的方向,在街上撿到自己的錢包,裡面的證件仍在,可是錢全部不見了。

