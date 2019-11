舊金山將全面改革心理健康治療系統（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

經過近一年的協商,舊金山市長布里德(London Breed)與多名市參事終於達成共識,宣布將全面改革舊金山的心理健康治療系統。

市參事盧凱莉(Hillary Ronen)及楊馳馬在今年年初提出”Mental Health SF”計劃,建議為市內所有有嚴重精神問題的人,提供全方位的治療。

不過布里德認為,市府應該先療市內約4,000名有精神及濫藥問題的無家可歸者,她於是提出另一個計劃”Urgent Care SF”,兩個方案原本需要選民二選一表決。

不過,雙方週二宣布已達成共識,有別於讓選民表決,他們週二在市參議會提出議案”Mental Health SF”,建議優先為有精神及濫藥問題的無家可歸者提供全面治療。

布里德說:”我們在達到目標的旅途上意見可能有分歧,但我們知道這個問題是要優先解決,確保市府先幫助一些最需要幫助的人。”

市參事本來要求興建一座新的大廈,集中治療精神病患者,達成協議後,雙方同意將Howard街1380號一間行為健康治療中心,改造成一間24小時營運的精神健康治療中心。

此外,市參事盧凱莉表示,市府會成立一個監管私人醫療保險的辦公室,確保一些有買醫保的精神病患,不會因為高昂自付費及過長的輪候,而得不到及時的治療。

盧凱莉說:”如果你是露宿者,無保險或是有白卡,同時有嚴重精神問題,這個計劃會治療你,幫你建立一個計劃、一條道路,邁向一個穩定及健康的生活,並引導你留在這條道路上。”

市長布里德預告,這個改革計劃花費一定很龐大,究竟這筆錢會從哪裡來呢?

市參事表示,他們正考慮向市內一些大公司徵收一筆收入稅,還有發公債去資助計劃,不過這兩個方案都需要放在選票上讓選民表決。

市府表示,”Mental Health SF”每年大約需要一億元經費,布里德指,市府原本計劃2023年提出”公共衛生公債”,不過她正與其他部門研究,將發公債的提案提前至明年11月給選民表決。

