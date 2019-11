舊金山建可負擔房屋要砍過百株大樹惹居民不滿（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府打算在California街3333號地段,建立商住兩用的公寓項目,並會包括可負擔單位,不過工程可能要砍伐200幾棵大樹,引來居民爭議,他們來到市參議會表達訴求,但有關工程項目還是獲得市參議會一致通過。

這個工程計劃建13幢新大樓,包括有744個住宅單位,預料當中25%,也就是186個單位列為可負擔長者單位、558個零售店和辦公室,另外提供托兒所和例車場等,不過就可能要砍伐近200幾棵大樹。

工務局雖然聲稱會種植一些新樹木,但是很多居民都表示不能接受。

他們強調不是反對可負擔房屋,但是同樣重視開放草地和歷史悠久的老樹,又指公眾諮詢完全不足,因此向市參議會提出上訴。

居民Dick Frisbie說:”這工程令California街未來20年看似停車場,因為一塊綠葉都找不到,我們不喜歡這樣,我們知道根本無必要砍伐這麼多樹,對公共健康和氣候變化來說都是最壞的選項。”

另外,有城市樹林倡議者表示,舊金山已是全國綠化環境最少的大城市,市府曾宣佈進入氣候緊急狀態,不認為應該再砍伐大量樹木。

城市樹林倡議者Josh Klipp說:”我們一直想解決房屋短暫,但忽略了氣候變化帶來的存在危機,我們要兩者兼備,如果要在緊急狀態下生存,就要採取緊急措施。”

不過這個提案都獲得大批居民支持,他們大多認為,興建更多可負擔房屋刻不容緩。

有居民說:”我們目前房屋仍短缺,我居住在舊金山的朋友被逼遷、加租,這個提案不會一下子解決所有問題,也不會解決全區短缺,但至少有踏出一步。”

另一班支持者是工程師和木工工會的成員,他們認為這個計劃為工人帶來重要的工作機會和薪酬。

木工工人Julio Pyes說:”這工程讓像我這樣的木工工人居住在舊金山Presidio區,繼續我的工作做到退休,人工足夠養活我和家人。”

該區市參事Catherine Stefani最後決定贊成通過這個提案,強調長者可負擔房屋的重要性,但表示會盡力減低工程對樹木的影響,她又指根據環境評估報告,這個項目實際上會增添更多樹木。

Stefani說:”可能有溝通上有問題,這個項目會增加286棵樹,將原本226棵增至512棵。”

有關工程項目除了缺席的佩斯金無投票之外,獲得全部市參事支持通過。

