舊金山建可負擔房屋要砍過百株大樹惹居民不滿（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府打算在California街3333號地段，建立商住兩用的公寓項目，並會包括可負擔單位，不過工程可能要砍伐200幾棵大樹，引來居民爭議，他們來到市參議會表達訴求，但有關工程項目還是獲得市參議會一致通過。

這個工程計劃建13幢新大樓，包括有744個住宅單位，預料當中25%，也就是186個單位列為可負擔長者單位、558個零售店和辦公室，另外提供托兒所和例車場等，不過就可能要砍伐近200幾棵大樹。

工務局雖然聲稱會種植一些新樹木，但是很多居民都表示不能接受。

他們強調不是反對可負擔房屋，但是同樣重視開放草地和歷史悠久的老樹，又指公眾諮詢完全不足，因此向市參議會提出上訴。

居民Dick Frisbie說：”這工程令California街未來20年看似停車場，因為一塊綠葉都找不到，我們不喜歡這樣，我們知道根本無必要砍伐這麼多樹，對公共健康和氣候變化來說都是最壞的選項。”

另外，有城市樹林倡議者表示，舊金山已是全國綠化環境最少的大城市，市府曾宣佈進入氣候緊急狀態，不認為應該再砍伐大量樹木。

城市樹林倡議者Josh Klipp說：”我們一直想解決房屋短暫，但忽略了氣候變化帶來的存在危機，我們要兩者兼備，如果要在緊急狀態下生存，就要採取緊急措施。”

不過這個提案都獲得大批居民支持，他們大多認為，興建更多可負擔房屋刻不容緩。

有居民說：”我們目前房屋仍短缺，我居住在舊金山的朋友被逼遷、加租，這個提案不會一下子解決所有問題，也不會解決全區短缺，但至少有踏出一步。”

另一班支持者是工程師和木工工會的成員，他們認為這個計劃為工人帶來重要的工作機會和薪酬。

木工工人Julio Pyes說：”這工程讓像我這樣的木工工人居住在舊金山Presidio區，繼續我的工作做到退休，人工足夠養活我和家人。”

該區市參事Catherine Stefani最後決定贊成通過這個提案，強調長者可負擔房屋的重要性，但表示會盡力減低工程對樹木的影響，她又指根據環境評估報告，這個項目實際上會增添更多樹木。

Stefani說：”可能有溝通上有問題，這個項目會增加286棵樹，將原本226棵增至512棵。”

有關工程項目除了缺席的佩斯金無投票之外，獲得全部市參事支持通過。

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