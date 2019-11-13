舊金山一些華裔候選人雖沒勝選 但成績不俗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在上週二舉行的地方選舉中，舊金山的選情備受關注，市長布里德支持的兩位主要公職候選人落敗，一些華裔候選人雖然沒有勝選，但也取得不錯的成績。

華裔選民教育委員會行政主任李志威指出，這次選舉中投票率達41%偏低，是基於市長選舉沒有受到許多選民的關注。

而市長布里德委任的兩個職位，地檢官和第5區市參事都敗選，李志威表示，市長委任的人選並不一定會勝出，已故市長李孟賢委任過的3位市參事也在選舉中落敗，可以是基於對手強。

這次選舉中的華裔選票，在華人居多的社區，日落區、華埠和訪谷區一帶，使得兩位候選人，競選市長的李愛晨獲得近25,000選票，遠少於現任市長布里德的超過126,000票，但是競選地檢官的湯曉慧取得超過37,000張，也就是約兩成的第一選票，成績不俗，而湯曉慧甚至在日落區勝過所有參選人。

李志威說：”要勝選，單靠一個社群的選票，例如華裔選票是不足夠的，在全市選舉中，候選人必須跟所有的社區和組織建立合作關係，並在各個社區獲得多元和強大的支持。”

李志威指出，這些社群包括同志社群、進步派社群、白人保守派、白人民主黨人、非洲裔社群、拉美裔社群、所有不同經濟背景的人，包括屋主和租戶。

李志威指出，目前市參議會只有3名華裔市參事，明年有6個市參事議席改選，新一代的華裔將有更多機會參政。

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