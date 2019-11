PG&E計畫出資135億 賠償因電線引發山火的受災戶（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

太平洋煤電公司(PG&E)計畫提出135億,賠償因電線引發山火的受災戶,作為該公司重組計劃的一部分。

根據內部人士透露,PG&E提出的135億賠償金,跟其兩大債權人,太平洋投資管理公司及Elliott管理公司提出的數目相同,但是雙方在如何安排支出,以及是付現金還是股票仍存在分歧。

這筆賠償金主要是用於2017年和2018年,北加州兩場因為PG&E電線引起的主要山火災難索賠,這兩場山火讓PG&E陷入300億的債務中,並在1月宣告破產。

PG&E在一份聲明中說,該公司仍然致力於與單個索賠人合作,以公平合理地解決他們的索賠,會滿足所有索賠人的要求,代表PG&E山火受害者的委員會拒絕發表評論。

由Elliott和Pimco領導的一群債權人,一直在為PG&E制定一項競爭性的重組計劃,該計劃幾乎會消滅現有股東的股份,進而由債權人控制公司。

另外,PG&E和火災實際受害人的談判還在持續拖延,PG&E卻和保險公司達成了一項110億美元的交易,因此遭受批評。

一群受害者已經對P&E提起訴訟,聲稱他們應該比保險公司先得到賠償,上週末州長紐森敦促負責監督PG&E破產的法官推遲對保險交易的裁決。

