PG&E計畫出資135億 賠償因電線引發山火的受災戶（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

太平洋煤電公司（PG&E）計畫提出135億，賠償因電線引發山火的受災戶，作為該公司重組計劃的一部分。

根據內部人士透露，PG&E提出的135億賠償金，跟其兩大債權人，太平洋投資管理公司及Elliott管理公司提出的數目相同，但是雙方在如何安排支出，以及是付現金還是股票仍存在分歧。

這筆賠償金主要是用於2017年和2018年，北加州兩場因為PG&E電線引起的主要山火災難索賠，這兩場山火讓PG&E陷入300億的債務中，並在1月宣告破產。

PG&E在一份聲明中說，該公司仍然致力於與單個索賠人合作，以公平合理地解決他們的索賠，會滿足所有索賠人的要求，代表PG＆E山火受害者的委員會拒絕發表評論。

由Elliott和Pimco領導的一群債權人，一直在為PG&E制定一項競爭性的重組計劃，該計劃幾乎會消滅現有股東的股份，進而由債權人控制公司。

另外，PG&E和火災實際受害人的談判還在持續拖延，PG&E卻和保險公司達成了一項110億美元的交易，因此遭受批評。

一群受害者已經對P&E提起訴訟，聲稱他們應該比保險公司先得到賠償，上週末州長紐森敦促負責監督PG&E破產的法官推遲對保險交易的裁決。

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