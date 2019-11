【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一名華裔婦女週一離家後失縱。

失縱人士名叫王玉蘭,63歲,她的丈夫表示,王玉蘭患了腦退化症,而且有其他健康問題,每天都要服藥。

王玉蘭週一下午1點幾離開位於奧克蘭華埠的家後,至今沒有音訊。

王玉蘭短頭髮,身高5呎1吋,體重96磅,週一出門時戴著一頂藍色鴨舌帽,穿粉紅色上衣,黑色長褲和黑鞋。

警方表示,如果有人看見王玉蘭,應該致電911報警。

