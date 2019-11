密州失蹤華裔女子恐遭不測 丈夫是最大嫌疑人（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

失蹤已超過一個月的密蘇里州哥倫比亞市華裔女子Mengqi Ji,至今仍下落不明,警方相信Ji可能已經不在人世,而且認為Ji的丈夫Joseph Elledge,是失蹤案的最大嫌疑人,Elledge之前已經因涉嫌虐待自己的女兒而被警方拘捕。

失蹤華裔女子Mengqi的父親,在友人的陪同下向支持者表示感謝。

哥倫比亞市警方表示,Mengqi最後出現是10月8日晚上11點多,在自己的家中,他的丈夫Elledge直到10月10日才報警,稱自己的妻子失蹤。

10月25日,警方因發現Elledge有虐待女兒的行為而將其逮捕。

11月6日,法庭就Elledge的50萬保釋金問題開庭,檢控官及調查此案的探員在庭上指出,他們發現一些線索,包括財務記錄、社交媒體,以及與家人朋友的聯繫跡象,相信Mengqi已經遇害,而Elledge就是最大嫌疑人。

檢方還在庭上播放了幾段在Mengqi失蹤前,這對夫妻爭吵的錄音,顯示Elledge非常憤怒,對Mengqi說:”你最好回去中國”,”我永遠不再想和你說話”,”我要把你埋在土裡”等。

而Elledge的代表律師稱,是Mengqi出軌,和他人傳遞有曖昧關係的信息。

警方的調查還發現,在報告Mengqi失蹤前,Elledge曾開車前往密蘇里州中部一個偏遠地區,直到Mengqi失蹤一天半才報警。

檢方稱,Elledge是一名嫉妒心強,控制慾強,善於操縱他人的精神病患者,對社會和人民有嚴重危害,因此希望維持50萬保釋金不變。

但辯方律師則認為,保釋金額過高,又稱被告沒有犯罪前科,應降低保釋金讓他出獄繼續學習。

不過檢方至今仍未以謀殺案起訴Elledge,因為還沒有物證顯示,他與Mengqi失蹤和死亡有關,檢方希望公眾可以協助找到Mengqi的屍體。

上星期六,有50多人在密蘇里大學出席了一場為Mengqi舉辦的燭光祈禱會,他的父親也有發言。

Menqi父親說:”我相信Mengqi這個案件的真相,終究會大白於天下。”

