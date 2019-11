香港多區有人堵路縱火 紅隧收費亭中汽油彈（視頻）

【i-CABLE】

香港週三晚上多區有人堵路縱火,其中有人向紅隧收費亭投擲汽油彈,香港浸會大學一帶道路亦有人縱火,在旺角、西灣河、元朗等警方發射催淚彈驅散。

全日多次被堵塞的紅隧口,晚上近7時,畫面重演,一群黑衣人將雜物由理大對出的天橋擲下去,亦在馬路設置路障,來回行車線受阻,交通嚴重擠塞。

7時許全部行車線被堵塞,有數人下車清理路障,包括私家車車主,又向司機照射鐳射光。

近9時,一批黑衣人下去破壞紅隧收費亭,投擲汽油彈,4、5個收費亭被縱火,職員用滅火筒撲熄,近10時有人打開消防喉,路面有多條水柱。

旺角彌敦道亦有人堵路,防暴警察約7時半到場,多次發射催淚彈,多人沒有裝備要立即走避,防暴警察一度撤退,之後在中銀對開有雜物起火,傳出爆炸聲,濃煙升上半空,消防到場救熄。 黑衣人搖動山東街路牌,防暴警察再到場,隨即發射催淚彈並向前推進。

黑衣人就投擲汽油彈還擊,雙方隔一條街對峙 。黑衣人向警方防線投擲磚頭,再有人燒雜物及投擲汽油彈,到近9時,水炮車到場射水炮。

在中環亦全日有人堵路,晚上7時半,警方裝甲車駛經畢打街無警告下發射胡椒球彈,人群躲避。

一批防暴警察和速龍小隊在皇后大道中先後制服最少7人,用身體將他們押在地上,反綁雙手,並搜查經過的人要求所有人離開,有女子被防暴警察阻擋去路,不獲放行,一度落淚。

防暴警察之後再押走最少數十人上大型旅遊巴,不少都是年輕男女。

西灣河筲箕灣道近太安街晚上有人用磚頭等堵路,防暴警察到場發射催淚彈,黑衣人就走到西灣河體育館附近。

防暴警察在東濤苑一帶制服至少兩人,又曾向太中樓樓上舉防暴槍,裝甲車晚上9時多到筲箕灣道將路上的鐵欄路障逐一撞倒。

在浸大對出的聯合道整晚都被堵塞,路面有大量磚頭和大型雜物,9時半有人走到窩打老道近軍營縱火,濃煙升上半空,私家車避開火堆駛走。

元朗大馬路一帶亦有人堵路並縱火燒電箱,有人用電鋸拆走輕鐵路軌。

防暴警察10時許到場,示威者組成傘陣,防暴警察舉旗推進,有人投擲汽油彈引起大火,警方隨即發射催淚彈,雙方對峙。

