香港教育局宣佈,全港學校週四停課,並會跟進往後的發展,適時提供進一步指引。

教育局指,因應當前及可預計的交通狀況,以及全港學校的整體匯報,全港幼稚園、小學、中學及特殊學校週四停課,以策安全。

教育局指,一直以學生的安全及福祉為首要考慮,停課期間,學校必須保持校舍開放,並安排教職員在安全情況下回校照顧學生。如果家長有需要,可繼續送子女返校。

教育局又強烈譴責暴力示威者連日的廣泛破壞,情況令人齒冷,剝奪學生學習的基本權利。教育局對於有教師工會不但不譴責暴力示威者,甚至將責任只推卸給警方,局方批評有違教育工作者應有的專業態度。

