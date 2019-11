香港警方拒絕承諾不會在大學校園開真槍（視頻）

【i-CABLE】

香港中文大學週二晚爆發激烈警民衝突,週三仍有學生留守,香港警方指,週二和中大校方談判後沒有撤退,繼續發射催淚彈,是因為再受到攻擊,否認是警方反口,又說不可以承諾不會在大學校園開真槍。

另外,中大學生會申請臨時禁制令禁止警方進入中大校園,高院法官週三晚上拒絕批出禁制令,上訴亦被即時駁回。

入稟狀指警方在沒有法庭搜查令或合法理由 進入中大校園範圍並發射催淚彈及橡膠子彈,屬於非法侵犯入私有校舍,違反《基本法》等。

申請人一方指如法官不頒布禁制令,可能變相給予警方濫權的特許,警方一方則指行動是預防有更多汽油彈投擲到吐露港公路。

法官陳嘉信指申請人一方錯誤理解警方進入私人地方的權力,警隊亦有權驅散可能破壞社會安寧的聚集,又認為在此階段不能即時決定是否批出司法覆核許可。

