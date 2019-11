【i-CABLE】

連續第三日,中環中午有人堵路,警察到場驅散,拘捕多人。

週三中午12時許,大批戴口罩的人聚集在中環德輔道中,部份人是附近上班的白領,有人在電車路挖磚,用袋袋著。

聚集的人之後到干諾道中設路障,到近一時沿德輔道中上樓梯,到交易廣場的平台聚集。

下午1時15分後,一批防暴警員突然跑到交易廣場天橋,一名啡色衣服女生被一名穿恤衫的男子捉住,交給警察,女生其後被綁上索帶。

警員推進到平台,揮動警棍驅趕在場的人,有男子頭破血流,警員將他制服,雙手被反綁。

