【i-CABLE】

香港上水有人與黑衣人互相投擲磚頭,防暴警察到場發射多發催淚彈,一個70歲男人腦部受重傷。

上水大會堂外,有人拾起地上的磚頭擲向黑衣人,有人躺在地上,黑衣人一邊後退、一邊投擲磚頭還擊。

到下午1時多,防暴警察衝上上水廣場天橋,驅趕橋上的人,再向橋下發射多發催淚彈,之後舉黑旗。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。