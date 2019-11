【i-CABLE】

香港警方證實,週三早上派水警輪協助一批中國內地學生離開中大。

警方指,週三早上,一批內地生基於安全理由打算搬離校園,但附近道路嚴重阻塞,他們無法離開,於是聯絡警方求助。

警方基於安全考慮及堵路情況,決定調派水警輪,協助該批學生前往安全地點,抵達後他們自行安排交通工具離開。

