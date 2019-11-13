Dreamforce大會下週舉行 舊金山實施交通管制（視頻）

【KTSF 萬若報導】

軟件公司Salesforce年度大會Dreamforce下週二將在舊金山Moscone Center舉行，為期4天，為了布置會場，周邊部分道路週二開始實施交通管制，今年的會議有甚麼特色？

關閉的街道是Howard街夾3街到4街之間，這整塊區域成了Dreamforce專用的活動場地。

雖然是科技大會，不過主辦單位將會把會場佈置的就像是一個樂園，成為科技盛會的亮點之一。

今年照例將迎來超過17萬名的與會者，演講嘉賓更是超級重量級人物，包括前總統奧巴馬、蘋果執行長Tim Cook、Game of Thrones女主角Emilia Clarke、美國女足明星球員Megan Rapinoe，還有Gucci總裁等。

會場內有Salesforce自己的應用和平台多個展台，合作商的展台也是琳瑯滿目，過往很多銷售都在Dreamforce現場簽下大訂單，除了產品，還有科技方面的會議。

Salesforce第一次會議是2003年，一開始只是小型銷售和軟件貿易展，後來規模一年比一年大，已經被認為是全球最大的科技盛會之一。

在4天的活動中，Moscone Center周邊成了步行區，平常熙熙攘攘的車流都不見了，整個區充滿了美食及音樂，還有與會者之間的社交場地，這段期間也為舊金山帶來龐大的觀光收入。

Salesforce是一個提供按需定制客戶關係管理服務的網路公司，1999年由甲骨文（Oracle）前任高級副總裁Marc Benioff創辦。

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