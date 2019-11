【i-CABLE】

美國司法部表示,去年在美國被捕的一名中國公民,承認盜取商業機密控罪。

譯音姓譚的中國公民,2017至2018年間,於俄克拉何馬州一間石油公司擔任研究員時,被揭盜取公司研發的下游能源市場的產品資料,相關機密資料總值逾十億美元,懷疑是想把資料轉交予一間中國公司,去年底在美國被捕和起訴一項盜取商業機密罪。

當地週二與司法部達成認罪協議,將於明年2月判刑,可能會判處最高兩年監禁,及向前僱主賠償15萬美元。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。