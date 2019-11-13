華埠多個社區組織及市府官員譴責暴力 促加強警力（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山多個華埠社區組織及市府官員，在華埠譴責暴力行為，促請警方加強警力。

過百名華裔居民連同多個社區組織的代表，週二下午在華埠花園角譴責上週六的在花園角發生的暴力劫案，有超過兩千名會員的社區住客聯會指出，很多會員反映因為擔心治安，不敢外出購物。

社區住客聯會主席梁榮浩說：”除了錢財的損失，老人家最擔心的是被攻擊，施暴，你知道嗎，老人家輕輕碰一碰，足以令他們跌倒，足以令他們餘生都坐輪椅，所以今日華埠社區站出來，強烈譴責暴力。”

市長布里德（London Breed）、市參事佩斯金及多位市府官員都有出席，布里德指，市府的防止暴力組會到各區巡邏，協助減少罪案的發生，消息指，市府或研究在花園角安裝多部攝錄機。

市長布里德說：”我希望我們不用因為劫案而聚首一堂，在市內步行時，無人應該驚被襲擊或其他暴力對待，尤其是我們的長者，我的外婆養大我，如果有人對我外婆施毒手，我會受不了。”

警察局局長Bill Scott表示，這宗案件完全不能接受，涉案的3名匪徒，其中兩名是年約18至20歲的非洲裔男子，還有一名族裔不詳，3人所使用的是一部約2000年的深灰色Jeep Cherokee SUV汽車，呼籲市民繼續提供線索。

Scott指出，市府已經提供額外的撥款讓警員加班。

Scott說：”市參議會及市長很慷概，撥款支付警員的加班費，我們會用這筆錢加強這個區域的警力，這會是未來我們的行動之一，警員很重要，真的很重要。”

剛當選下一任舊金山地檢官的博徹思雖未上任，但他表示，已經嘗試聯絡案中的3名受害人，希望提供各方面的協助。

他亦指，不論是臨時地檢官或者是他自己，警方拘捕匪徒後，地檢官必定會為事主取回公道。

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