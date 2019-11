華埠多個社區組織及市府官員譴責暴力 促加強警力（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山多個華埠社區組織及市府官員,在華埠譴責暴力行為,促請警方加強警力。

過百名華裔居民連同多個社區組織的代表,週二下午在華埠花園角譴責上週六的在花園角發生的暴力劫案,有超過兩千名會員的社區住客聯會指出,很多會員反映因為擔心治安,不敢外出購物。

社區住客聯會主席梁榮浩說:”除了錢財的損失,老人家最擔心的是被攻擊,施暴,你知道嗎,老人家輕輕碰一碰,足以令他們跌倒,足以令他們餘生都坐輪椅,所以今日華埠社區站出來,強烈譴責暴力。”

市長布里德(London Breed)、市參事佩斯金及多位市府官員都有出席,布里德指,市府的防止暴力組會到各區巡邏,協助減少罪案的發生,消息指,市府或研究在花園角安裝多部攝錄機。

市長布里德說:”我希望我們不用因為劫案而聚首一堂,在市內步行時,無人應該驚被襲擊或其他暴力對待,尤其是我們的長者,我的外婆養大我,如果有人對我外婆施毒手,我會受不了。”

警察局局長Bill Scott表示,這宗案件完全不能接受,涉案的3名匪徒,其中兩名是年約18至20歲的非洲裔男子,還有一名族裔不詳,3人所使用的是一部約2000年的深灰色Jeep Cherokee SUV汽車,呼籲市民繼續提供線索。

Scott指出,市府已經提供額外的撥款讓警員加班。

Scott說:”市參議會及市長很慷概,撥款支付警員的加班費,我們會用這筆錢加強這個區域的警力,這會是未來我們的行動之一,警員很重要,真的很重要。”

剛當選下一任舊金山地檢官的博徹思雖未上任,但他表示,已經嘗試聯絡案中的3名受害人,希望提供各方面的協助。

他亦指,不論是臨時地檢官或者是他自己,警方拘捕匪徒後,地檢官必定會為事主取回公道。

