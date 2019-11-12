百歲老兵出席東灣退伍軍人致敬儀式（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一是退伍軍人日，灣區有慶祝活動，向退伍軍人致敬，停泊在東灣Alameda的大黃蜂號航空母艦，邀請了一位將近100歲的老兵出席慶祝儀式。

停泊在東灣Alameda的USS Hornet大黃蜂號航空母艦，舉行退伍軍人日儀式，年幼的和年長的一起向退伍軍人致敬。

Mickey Ganitch是美國海軍退伍軍人，再過7天就是他100歲生日，他說1941年日軍偷襲珍珠港當天，他是賓夕法尼亞號軍艦的船員，正在珍珠港與亞利桑那號的軍人打美式足球決賽。

Ganitch說：”即是海軍的超級盃，我的球衣在遇襲後完好無缺，他們傷不了我。”

亞利桑那號在日軍偷襲下沉沒，當時在珍珠港的Ganitch是倖存者，時隔78年，這位老兵表示，希望美國政府照顧好退伍軍人。

Ganitch說：”他們無家可歸、飢餓、殘障，我們應該先照顧他們，他們是最重要的，愛，從家裡做起。”

這位百歲老人依然充滿幽默感，他分享長壽秘訣。

Ganitch說：”我找到長壽秘訣，就是不斷地呼吸，否則就不好了。”

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