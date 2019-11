百歲老兵出席東灣退伍軍人致敬儀式（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週一是退伍軍人日,灣區有慶祝活動,向退伍軍人致敬,停泊在東灣Alameda的大黃蜂號航空母艦,邀請了一位將近100歲的老兵出席慶祝儀式。

停泊在東灣Alameda的USS Hornet大黃蜂號航空母艦,舉行退伍軍人日儀式,年幼的和年長的一起向退伍軍人致敬。

Mickey Ganitch是美國海軍退伍軍人,再過7天就是他100歲生日,他說1941年日軍偷襲珍珠港當天,他是賓夕法尼亞號軍艦的船員,正在珍珠港與亞利桑那號的軍人打美式足球決賽。

Ganitch說:”即是海軍的超級盃,我的球衣在遇襲後完好無缺,他們傷不了我。”

亞利桑那號在日軍偷襲下沉沒,當時在珍珠港的Ganitch是倖存者,時隔78年,這位老兵表示,希望美國政府照顧好退伍軍人。

Ganitch說:”他們無家可歸、飢餓、殘障,我們應該先照顧他們,他們是最重要的,愛,從家裡做起。”

這位百歲老人依然充滿幽默感,他分享長壽秘訣。

Ganitch說:”我找到長壽秘訣,就是不斷地呼吸,否則就不好了。”

