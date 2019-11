【KTSF】

一名聯邦法官週一裁定,特朗普總統不可以起訴紐約州司法部長,或者州府稅務專員,作為提告的一部份,來阻止國會民主黨人取得他紐約州報稅表的副本。

紐約州州長Cuomo簽署信任法Trust Act之後,特朗普就在7月入禀法庭,控告紐約州司法部長、州府稅務及金融專員,以及眾議院撥款委員會,企圖阻止國會民主黨人取得他州府稅表的副本。

這項”信任法”列明,如果國會屬下的小組委員會以書面提出要求,紐約州稅務專員可以公開特朗普的州府報稅表,這項法例是確保民眾有知情權,但特朗普並沒有法律基礎去阻止國會這樣做。

