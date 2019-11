特朗普欲廢除DACA夢想生計劃 高院大法官開庭審理

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府建議廢除DACA夢想生計劃的案件,聯邦最高法院週二開始聽取控辯雙方的陳詞,將於明年6月之前有裁決,以決定超過70萬名夢想生的去留問題。

聯邦最高法院的大法官週二開始聽取DACA案件控辯雙方的律師陳詞,明年6月就要決定夢想生的命運。

在最高法院外面,就有大批示威者聚集,呼籲當局改革移民系統,保留DACA計劃,因為他們自幼跟隨父母來美,已經習慣了這裡的生活,視美國為自己的家,當中有些人遠地從其他州份匯合移民團體來到參加示威,以表達他們的心聲。

加州也有類似的示威活動,聲援夢想生。

DACA計劃是在奧巴馬總統任內以行政命令頒布,保障大約70萬名16歲以下自幼已經來美的無證人士,免遭受當局遣返,並且容許他們在美國求學工作,但這計劃至今仍未獲得國會審批。

特朗普在2017年以DACA行政令違反憲法為理由,而下令終止執行,又指奧巴馬政府越權,但後來被多個州和移民權益組織告上法庭,令特朗普建議廢除DACA計劃的命令沒法執行,案件也打到去最高法院。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。