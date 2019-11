【KTSF】

舊金山警方上週六在一個高爾夫球場發現一具嬰兒屍體,警方仍在調查案件。

舊金山警方週一透露,兩名警員上週六下午接報到Lincoln Park高爾夫球場,發現該名嬰兒,嬰兒當場宣告不治。

警方稱,嬰兒的母親可能需要醫療協肋,呼籲公眾提供消息。

Lincoln Park高爾夫球場位於Legion of Honor附近。

