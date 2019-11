【獨家】花園角暴力劫案 企圖制服劫匪好心人述案發經過（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角星期六發生的暴力劫案,震驚華人社區,本台獨家訪問到當日嘗試制服劫匪的其中一名好心人。

這一段由觀眾提供的片段顯示,搶劫案後,多名民眾上前,嘗試制服匪徒,不過反被襲擊的情況,有3名華裔市民受傷。

不願意上鏡,化名李先生的男子,當日就是在人群當中追著其中一名匪徒,他向本台展示當日被匪徒攻擊後,膝蓋及腿部的傷勢。

李先生說:”見到有非洲裔搶東西,然後我衝上去幫她,追打個黑人,然後有3個黑人在車上走下來,打我們,打到我們個個都走光光,然後那3個黑人就走了。”

警方表示,案發在星期六晚約9時,李先生指,當時一班女士在花園角跳舞,匪徒趁她們不為意,搶走一部手機。

李先生說:”聽到跳舞的小姐大叫,捉住他,捉住他,(你沒有擔心自己的安全?)我不怕的,(為什麼?)捉賊,怕甚麼。”

李先生被劫匪的同黨從後踢了一腳,跌倒在地上,而視頻顯示,另一名長者被人打到後腦著地,曾經一度失去知覺。

舊金山中央分局局長易文耀(Robert Yick)說:”那名傷者可能有腦部創傷,他曾經失去知覺,不過他經治理後已經出院,事件中一共有3名受害人。”

易文耀表示,3名受害人分別63歲、67歲及68歲,他們都沒有大礙,而3名非洲裔匪徒傷人後,在一輛深色的Jeep汽車接應下逃離現場。

警方指,這一輛汽車與上星期五晚在華埠Jackson街發生的另一宗搶劫案,匪徒所使用的汽車類似,不排除兩宗案件是同一班人所為。

李先生說:”是的,這裡的治安一到9時後,沒有警察在這巡邏,所以壞人就出來,在這偷偷搶搶。”

本台獲得的一段錄像顯示,在畫面上方,Jackson街嘉頓餅家的女店員,11月8日晚上約8時半鎖好門離開店鋪,突然兩名穿著連帽衣的男子,看似尾隨女事主離開鏡頭,幾秒後,兩名男子向相反方向跑走,而女事主從後追著兩人。

女事主其後向警方報案,指她的手袋被搶走,兩宗案件仍未破案,已經交由總部劫案調查組跟進。

有華埠居民說:”不擔心,我行得正站得正,怕甚麼,(如果有人搶劫你),為什麼要搶我的東西,我都沒有東西讓他搶。”

社區住客聯會主席梁榮浩說:”治安這段時間真的很差很差,我們這樣的人行街,要打醒十二分精神,行街時,左望又望看看,有沒有非洲裔,或者鬼鬼祟祟的人,或者在小巷住的,你一個人行,有陌生人跟著你,你千萬不要開門。”

市參事佩斯金(Aaron Peskin)表示,已經聯絡了警察局長Bill Scott,要求加強華埠的警員人數。

佩斯金說:”警方如需要額外的財政資源,市參議會及市長已經隨時準備好要幫忙,他們沒有要求更多資源,但承諾在這裡增加額外的警力。”

有熱心社區人士週一自發去花園角靜坐<希望以和平的方式喚醒大家,對一連串暴力事件的關注。

社區人士招霞(Josephine Zhao)說:”這不只是華埠的問題,這是每一個街區,日落區,列治文區的問題,因為我們見到不斷發生,而且暴力程度越來越厲害。”

剛當選下一任舊金山地檢官的博徹思表示,他將於週二舉行記者會講述案件。

