【獨家】花園角暴力劫案 企圖制服劫匪好心人述案發經過（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角星期六發生的暴力劫案，震驚華人社區，本台獨家訪問到當日嘗試制服劫匪的其中一名好心人。

這一段由觀眾提供的片段顯示，搶劫案後，多名民眾上前，嘗試制服匪徒，不過反被襲擊的情況，有3名華裔市民受傷。

不願意上鏡，化名李先生的男子，當日就是在人群當中追著其中一名匪徒，他向本台展示當日被匪徒攻擊後，膝蓋及腿部的傷勢。

李先生說：”見到有非洲裔搶東西，然後我衝上去幫她，追打個黑人，然後有3個黑人在車上走下來，打我們，打到我們個個都走光光，然後那3個黑人就走了。”

警方表示，案發在星期六晚約9時，李先生指，當時一班女士在花園角跳舞，匪徒趁她們不為意，搶走一部手機。

李先生說：”聽到跳舞的小姐大叫，捉住他，捉住他，（你沒有擔心自己的安全？）我不怕的，（為什麼？）捉賊，怕甚麼。”

李先生被劫匪的同黨從後踢了一腳，跌倒在地上，而視頻顯示，另一名長者被人打到後腦著地，曾經一度失去知覺。

舊金山中央分局局長易文耀（Robert Yick）說：”那名傷者可能有腦部創傷，他曾經失去知覺，不過他經治理後已經出院，事件中一共有3名受害人。”

易文耀表示，3名受害人分別63歲、67歲及68歲，他們都沒有大礙，而3名非洲裔匪徒傷人後，在一輛深色的Jeep汽車接應下逃離現場。

警方指，這一輛汽車與上星期五晚在華埠Jackson街發生的另一宗搶劫案，匪徒所使用的汽車類似，不排除兩宗案件是同一班人所為。

李先生說：”是的，這裡的治安一到9時後，沒有警察在這巡邏，所以壞人就出來，在這偷偷搶搶。”

本台獲得的一段錄像顯示，在畫面上方，Jackson街嘉頓餅家的女店員，11月8日晚上約8時半鎖好門離開店鋪，突然兩名穿著連帽衣的男子，看似尾隨女事主離開鏡頭，幾秒後，兩名男子向相反方向跑走，而女事主從後追著兩人。

女事主其後向警方報案，指她的手袋被搶走，兩宗案件仍未破案，已經交由總部劫案調查組跟進。

有華埠居民說：”不擔心，我行得正站得正，怕甚麼，（如果有人搶劫你），為什麼要搶我的東西，我都沒有東西讓他搶。”

社區住客聯會主席梁榮浩說：”治安這段時間真的很差很差，我們這樣的人行街，要打醒十二分精神，行街時，左望又望看看，有沒有非洲裔，或者鬼鬼祟祟的人，或者在小巷住的，你一個人行，有陌生人跟著你，你千萬不要開門。”

市參事佩斯金（Aaron Peskin）表示，已經聯絡了警察局長Bill Scott，要求加強華埠的警員人數。

佩斯金說：”警方如需要額外的財政資源，市參議會及市長已經隨時準備好要幫忙，他們沒有要求更多資源，但承諾在這裡增加額外的警力。”

有熱心社區人士週一自發去花園角靜坐＜希望以和平的方式喚醒大家，對一連串暴力事件的關注。

社區人士招霞（Josephine Zhao）說：”這不只是華埠的問題，這是每一個街區，日落區，列治文區的問題，因為我們見到不斷發生，而且暴力程度越來越厲害。”

剛當選下一任舊金山地檢官的博徹思表示，他將於週二舉行記者會講述案件。

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