前美國駐聯合國大使新書爆料 前白宮閣員要她反特朗普

KTSF 張麗月報導

前任美國駐聯合國大使Nikki Haley在她的新書中爆料說,有兩名前任白宮內閣官員,曾經遊說她加入他們的陣營,反對特朗普總統,但她拒絕這樣做。

華盛頓郵報報導,Haley接受媒體訪問,講述她白宮政治生涯的新書中透露,特朗普政府兩名前任內閣官員,時任白宮幕僚長John Kelly,和時任國務卿蒂勒森,曾經遊說Halley加入他們的陣營,反對並推翻特朗普,目的是挽救國家,但她拒絕這樣做。

Haley指,兩人的企圖令她感覺冒犯,她又說,如果他們不滿特朗普,應該直接向特朗普表達不滿,而不是唆擺她。

Haley說:”與其對我講,他們倒不如向總統講,別要求我加入其陣營,應告知總統他們的分歧,如果不喜歡總統,可以辭職。”

Haley又指出,中傷一個總統是非常危險的事,也違反憲法,不是美國人應該做的事。

Kelly和蒂勒森拒絕就事件作出評論。

