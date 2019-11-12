前美國駐聯合國大使新書爆料 前白宮閣員要她反特朗普

【KTSF 張麗月報導】

前任美國駐聯合國大使Nikki Haley在她的新書中爆料說，有兩名前任白宮內閣官員，曾經遊說她加入他們的陣營，反對特朗普總統，但她拒絕這樣做。

華盛頓郵報報導，Haley接受媒體訪問，講述她白宮政治生涯的新書中透露，特朗普政府兩名前任內閣官員，時任白宮幕僚長John Kelly，和時任國務卿蒂勒森，曾經遊說Halley加入他們的陣營，反對並推翻特朗普，目的是挽救國家，但她拒絕這樣做。

Haley指，兩人的企圖令她感覺冒犯，她又說，如果他們不滿特朗普，應該直接向特朗普表達不滿，而不是唆擺她。

Haley說：”與其對我講，他們倒不如向總統講，別要求我加入其陣營，應告知總統他們的分歧，如果不喜歡總統，可以辭職。”

Haley又指出，中傷一個總統是非常危險的事，也違反憲法，不是美國人應該做的事。

Kelly和蒂勒森拒絕就事件作出評論。

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