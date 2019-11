【KTSF】

中半島紅木城(Redwood City)一名男子當半工保母時,被指在職期間性侵犯多名男童,該名男子被法官判處入獄9年。

據聖荷西水星報報導,32歲被告Gutierrez Monney面臨多項性侵犯兒童和傳播兒童色性物品罪,他8月表示不會對控罪提出抗辯。

控方指,被告當時為一個家庭當保母,在巧言妙語下,再獲得多個家庭的信任僱用當保母,成功找到更多受害人。

San Mateo縣警局去年接獲一名父親的舉報,開始對Monney進行調查,警方於2018年9月將其拘捕,他被指曾性侵犯至少16名男童。

