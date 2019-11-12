香港全晚多區有人縱火 警車中汽油彈著火焚燒（視頻）

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香港週二晚多區有人縱火、堵路，上水一列無載客的港鐵列車和沙田一輛警車分別被汽油彈擲中，著火焚燒。

晚上約7時45分，港鐵上水站一列停泊在月台的列車，其中一卡車廂著火焚燒，不斷冒煙，有人不斷將雜物擲入車廂，車站響起警鐘，港鐵指有人向列車擲汽油彈，車站當時已關閉，車上無乘客。

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差不多同一時間，大涌橋路富豪花園對出，大批黑衣人圍著一輛警車，猛力搖晃車身，有人不斷拍打車身，旁邊的人開傘掩護，多個玻璃窗碎裂。

數分鐘後，有汽油彈扔向警車，車廂、車底都起火，防暴警察趕到發射催淚彈，人群跑走，整輛警車陷入火海，消防到場灌救。

又一城商場就有打破玻璃牆闖入，打破圍欄，又向聖誕樹擲汽油彈，整棟樹著火焚燒，數分鐘後，商場保安到場將火救熄。

大埔太和路就有人堵路，滿地都是磚頭，一輛貨車司機下車與示威者理論，被人毆打、血流披面，有人向貨車扔擲汽油彈，火勢猛烈，幾乎燒剩支架，消防用兩條喉灌救。

連續多晚發生衝突的旺角再出現同樣畫面，防暴警察在彌敦道發射催淚彈，人群後退，再搬來更多竹枝及撬起磚頭堵路，山東街、塘尾道附近，有雜物起火。

近8時、水炮車出動，沿彌敦道來回向多條內街發射催淚水劑，有線電視新聞台攝影師亦被噴中，人群未有散去，彌敦道再次火頭處處，警方發射多輪催淚彈，沿路驅散，有疑似彈殼在路面燃燒，水炮車再次出動射水。

近10時、再有人燒垃圾桶，數鐘後、水炮車第三度到場射水，防暴警察緊隨其後，再發射催淚彈，有人向警方扔磚，警方隨即開槍反擊，多輪驅散後，人群再次在十字路口聚集及縱火。

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