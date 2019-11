香港全晚多區有人縱火 警車中汽油彈著火焚燒（視頻）

【i-CABLE】

香港週二晚多區有人縱火、堵路,上水一列無載客的港鐵列車和沙田一輛警車分別被汽油彈擲中,著火焚燒。

晚上約7時45分,港鐵上水站一列停泊在月台的列車,其中一卡車廂著火焚燒,不斷冒煙,有人不斷將雜物擲入車廂,車站響起警鐘,港鐵指有人向列車擲汽油彈,車站當時已關閉,車上無乘客。

差不多同一時間,大涌橋路富豪花園對出,大批黑衣人圍著一輛警車,猛力搖晃車身,有人不斷拍打車身,旁邊的人開傘掩護,多個玻璃窗碎裂。

數分鐘後,有汽油彈扔向警車,車廂、車底都起火,防暴警察趕到發射催淚彈,人群跑走,整輛警車陷入火海,消防到場灌救。

又一城商場就有打破玻璃牆闖入,打破圍欄,又向聖誕樹擲汽油彈,整棟樹著火焚燒,數分鐘後,商場保安到場將火救熄。

大埔太和路就有人堵路,滿地都是磚頭,一輛貨車司機下車與示威者理論,被人毆打、血流披面,有人向貨車扔擲汽油彈,火勢猛烈,幾乎燒剩支架,消防用兩條喉灌救。

連續多晚發生衝突的旺角再出現同樣畫面,防暴警察在彌敦道發射催淚彈,人群後退,再搬來更多竹枝及撬起磚頭堵路,山東街、塘尾道附近,有雜物起火。

近8時、水炮車出動,沿彌敦道來回向多條內街發射催淚水劑,有線電視新聞台攝影師亦被噴中,人群未有散去,彌敦道再次火頭處處,警方發射多輪催淚彈,沿路驅散,有疑似彈殼在路面燃燒,水炮車再次出動射水。

近10時、再有人燒垃圾桶,數鐘後、水炮車第三度到場射水,防暴警察緊隨其後,再發射催淚彈,有人向警方扔磚,警方隨即開槍反擊,多輪驅散後,人群再次在十字路口聚集及縱火。

