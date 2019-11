林鄭指激進示威者想癱瘓香港 稱會盡最大努力舉行區選（視頻）

【i-CABLE】

香港行政長官林鄭月娥週二表示,激進示威者想癱瘓香港,造成香港停擺的效果,政府不會貿然宣布停課,否則會跌入圈套,她又稱會盡最大努力舉行區議會選舉,目前很難為押後或取消區選定”死線”。

連續第二日有人發起三罷,干擾道路、阻塞交通,當特首林鄭月娥週二早上9時多準備開行政會議時,很多人仍在路上未上到班。

她表示,激進示威者想癱瘓香港,造成香港停擺的效果,政府不會貿然宣布停課,否則會跌入圈套。

她提到兩間中學發聲明,叫學生不要參與違法行為,否則校方會採取適當行動,她呼籲大學都作出類似勸喻,展示清晰立場,讓學生知道事態嚴重。

距離區議會選舉剩下12日,100多人、包括前財政司司長曾俊華、前中大校長沈祖堯、商人盛智文等聯署登廣告,促請政府盡最大努力,確保選舉順利舉行,否則會做成更大不穩和撕裂。

林鄭月娥又指政府稍後會公布投票日確保有序的具體安排。

