【i-CABLE】

香港九龍塘又一城週二晚上有快閃行動,有人破門入內焚燒聖誕樹。

週二晚上7時多,一批黑衣蒙面的人打破又一城的玻璃牆進入商場,有人敲碎圍欄,有人向商場內的聖誕樹擲汽油彈,整棟樹著火焚燒,濃煙升上天花,數分鐘後,商場保安到場將火救熄。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。