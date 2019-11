中環有大批人聚集及堵路 防暴警察放催淚彈清場（視頻）

【i-CABLE】

在香港中環連續第二日有人堵路,防暴警察施放催淚彈驅散。

午飯時間,中環街頭再次聚人,有人在畢打街燒垃圾桶,恤衫裝束搬竹枝堵路,他們築起傘陣,防暴警察在行人天橋及地面布防,傘陣推前,警察退上警車,人們繼續追前投擲物品,橋上有人歡呼。

一時多、愈聚愈外人,有人組成人鏈傳送物資,包括在附近返工的白領。

下午2時過後,一批黑衣人在花盆中取出一些裝了液體的玻璃樽,沿干諾道中行向金鐘,噴黑一輛城巴車頭玻璃,放了車胎氣,警車3時多駛到畢打街,大批防暴警員下車施放催淚彈,連續兩日中環街頭、煙霧瀰漫,聚集的人向雲咸街後退,有防暴警察跑前,追到大約十人,要他們舉高雙手。

在畢打街,有市民與防暴警員理論,差點被噴胡椒噴劑,有人向警員下跪,去到近下午5時,警方後退去干諾道中,市民跟前指罵,一名警員突然向前投擲催淚彈,其他警員開始連發,在一片煙霧中,警員上警車離開。

