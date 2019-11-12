中環有大批人聚集及堵路 防暴警察放催淚彈清場（視頻）

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在香港中環連續第二日有人堵路，防暴警察施放催淚彈驅散。

午飯時間，中環街頭再次聚人，有人在畢打街燒垃圾桶，恤衫裝束搬竹枝堵路，他們築起傘陣，防暴警察在行人天橋及地面布防，傘陣推前，警察退上警車，人們繼續追前投擲物品，橋上有人歡呼。

一時多、愈聚愈外人，有人組成人鏈傳送物資，包括在附近返工的白領。

下午2時過後，一批黑衣人在花盆中取出一些裝了液體的玻璃樽，沿干諾道中行向金鐘，噴黑一輛城巴車頭玻璃，放了車胎氣，警車3時多駛到畢打街，大批防暴警員下車施放催淚彈，連續兩日中環街頭、煙霧瀰漫，聚集的人向雲咸街後退，有防暴警察跑前，追到大約十人，要他們舉高雙手。

在畢打街，有市民與防暴警員理論，差點被噴胡椒噴劑，有人向警員下跪，去到近下午5時，警方後退去干諾道中，市民跟前指罵，一名警員突然向前投擲催淚彈，其他警員開始連發，在一片煙霧中，警員上警車離開。

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