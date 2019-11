搵屋住：舊金山Diamond Heights可負擔兩房單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Diamond Heights Ora Way社區又有一個可負擔兩睡房單位重新放售,售價約40萬元。

今次重新放售的公寓位於Ora Way 45號,是兩睡房一浴室單位,面積有904平方英呎,包含一個停車位,售價為402,232元,但每月管理費較高,需要682元一個月,包含水費和垃圾費。

屋苑內有泳池、健身室、活動室和投幣式洗衣乾衣機,住戶可以養寵物,申請人必須為首次置業人士,2人家庭年收入不得超過118,200元,3人家庭最高133,000元,4人家庭則是147,800元。

申請人必須持有首次置業人士教育講座證書,以及房屋貸款預審批,申請截止日期為11月22日星期五下午5點,詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HbtXEUAZ

