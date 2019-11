香港中大爆發嚴重衝突 警方施放催淚彈（視頻）

【i-CABLE】

香港中文大學爆發嚴重衝突,警方週二下午入中大施放催淚彈及橡膠子彈,拘捕3名學生,入夜後、再次施放催淚彈。

數小時的衝突之後,段崇智現身校園,他與警方交涉了半小時,回來與學生交代,之後段崇智在學生和記者包圍下,走到二號橋,大批警員守在橋口一度舉起橙旗警告開槍。

段崇智停下、沒有再前進,突然間警方向山坡上發射至少兩發催淚彈,山上有人擲回燃燒彈,眾人爭相走避,情況非常混亂,火愈燒愈猛,有人不斷向火堆投擲雜物,多次爆炸,有人發射煙花炮,多人受傷。

衝突由下午開始,學生不滿警方守在二號橋,要求他們退到更亭,校方代表調停後,部分防暴警察一度退後,學生防線有異動,警方增援,中大校園再一次煙霧瀰漫,警方發射催淚彈、橡膠子彈和布袋彈,對方以汽油彈、磚頭還擊,盾牌一度著火,警察衝過路障制服多人,有浸大學生記者眼部受傷要急救。

一輛早被毀壞的私家車著燒焚燒,警方未能向前,繼續向山和旁邊的運動場射催淚彈。運動場的軟壁著火燃燒,消防到場灌救,有學生退後,將椅桌和雜物傳落去做路障。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。