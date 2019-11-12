香港中大爆發嚴重衝突 警方施放催淚彈（視頻）

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香港中文大學爆發嚴重衝突，警方週二下午入中大施放催淚彈及橡膠子彈，拘捕3名學生，入夜後、再次施放催淚彈。

數小時的衝突之後，段崇智現身校園，他與警方交涉了半小時，回來與學生交代，之後段崇智在學生和記者包圍下，走到二號橋，大批警員守在橋口一度舉起橙旗警告開槍。

段崇智停下、沒有再前進，突然間警方向山坡上發射至少兩發催淚彈，山上有人擲回燃燒彈，眾人爭相走避，情況非常混亂，火愈燒愈猛，有人不斷向火堆投擲雜物，多次爆炸，有人發射煙花炮，多人受傷。

衝突由下午開始，學生不滿警方守在二號橋，要求他們退到更亭，校方代表調停後，部分防暴警察一度退後，學生防線有異動，警方增援，中大校園再一次煙霧瀰漫，警方發射催淚彈、橡膠子彈和布袋彈，對方以汽油彈、磚頭還擊，盾牌一度著火，警察衝過路障制服多人，有浸大學生記者眼部受傷要急救。

一輛早被毀壞的私家車著燒焚燒，警方未能向前，繼續向山和旁邊的運動場射催淚彈。運動場的軟壁著火燃燒，消防到場灌救，有學生退後，將椅桌和雜物傳落去做路障。

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