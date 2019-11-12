香港警方指只要有人犯法 無搜查令都有權入校園

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香港防暴警察週二早上進入多間大學執法，警方指只要有人犯法，即使無搜查令，都有權進入校園、商場、港鐵站同樣並非”無王管”。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，警方不會容許香港任何一個地方變成罪犯的窩藏地，只要有人犯法，警察就會執法，即使在沒有搜查令的情況下，警隊條例已賦予我們法定權力進入這些處所進行拘捕，學校、商場以致港鐵站都不會”無王管”，他提醒在公安條例下學校根本不是私人地方。

週一多區衝突，警方拘捕287人，其中190名是學生、佔3分之2，指情況令人擔憂，又呼籲市民看到警員拔槍警告，應立即離開，否則後果自負。

至於週二在西灣河，一名男子被警員開槍打中後，有另一名警員上前移動他，警方解釋該名警員當時剛到場，協助制服被捕人士，不知男子有槍傷，否認做法不恰當。

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