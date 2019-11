香港警方指只要有人犯法 無搜查令都有權入校園

【i-CABLE】

香港防暴警察週二早上進入多間大學執法,警方指只要有人犯法,即使無搜查令,都有權進入校園、商場、港鐵站同樣並非”無王管”。

警察公共關係科高級警司江永祥表示,警方不會容許香港任何一個地方變成罪犯的窩藏地,只要有人犯法,警察就會執法,即使在沒有搜查令的情況下,警隊條例已賦予我們法定權力進入這些處所進行拘捕,學校、商場以致港鐵站都不會”無王管”,他提醒在公安條例下學校根本不是私人地方。

週一多區衝突,警方拘捕287人,其中190名是學生、佔3分之2,指情況令人擔憂,又呼籲市民看到警員拔槍警告,應立即離開,否則後果自負。

至於週二在西灣河,一名男子被警員開槍打中後,有另一名警員上前移動他,警方解釋該名警員當時剛到場,協助制服被捕人士,不知男子有槍傷,否認做法不恰當。

