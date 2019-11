【i-CABLE】

南灣Gilroy大蒜節槍擊案的受害人提出訴訟,指控主辦單位當天實施的保安措施粗疏,導致有槍手成功潛入會場開槍犯案。

代表其中5名傷者的律師週一晚入稟法院,起訴Gilroy大蒜節協會,指控它們沒有跟足聯邦指引為會場提供充足保安。

調查人員指,19歲槍手Santino William Legan當日剪破會場的鐵絲網,避過金屬探測器進入會場開槍,案件造成3人中槍死亡,當中包括兩名兒童,另外十多人受傷。

