北極寒流籠罩美國大部分地區 至少4死

一股來自北極圈的寒流籠罩美國本土大部分地區,超過2.4億美國人處於嚴寒氣溫之下,大風雪引致中西部多宗交通意外,至少4人死亡。

全國有超過七成的人現正受到破紀錄的北極寒流影響,很多人都表示,對今年提早來臨的冬季風暴感到措手不及。

在底特律居住的Michael Gentry說:”我還未準備好,早了一點,我沒有鏟雪的刮刀,也沒有穿雪靴。”

一夜之間平原地區、中西部和東北部地區都被冰雪掩蓋,全國有超過2.4億人面對冬季警報,在芝加哥O’Hare國際機場,風暴導致1,200班航機要取消,有飛機更滑出了結冰的跑道。

不過其實最大的問題是寒冷突然來到,氣溫突然急降,多個城市已經為此安排了收容所和避寒中心。

東北部地區很多學校停課,甚至南部的德州和佛州Panhandle氣溫急劇下降,在幾小時內從華氏50幾度急跌至近冰點,氣象局預計寒流會打破全國超過300個低溫紀錄。

