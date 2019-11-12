北極寒流籠罩美國大部分地區 至少4死

【KTSF 江良慧報導】

一股來自北極圈的寒流籠罩美國本土大部分地區，超過2.4億美國人處於嚴寒氣溫之下，大風雪引致中西部多宗交通意外，至少4人死亡。

全國有超過七成的人現正受到破紀錄的北極寒流影響，很多人都表示，對今年提早來臨的冬季風暴感到措手不及。

在底特律居住的Michael Gentry說：”我還未準備好，早了一點，我沒有鏟雪的刮刀，也沒有穿雪靴。”

一夜之間平原地區、中西部和東北部地區都被冰雪掩蓋，全國有超過2.4億人面對冬季警報，在芝加哥O’Hare國際機場，風暴導致1,200班航機要取消，有飛機更滑出了結冰的跑道。

不過其實最大的問題是寒冷突然來到，氣溫突然急降，多個城市已經為此安排了收容所和避寒中心。

東北部地區很多學校停課，甚至南部的德州和佛州Panhandle氣溫急劇下降，在幾小時內從華氏50幾度急跌至近冰點，氣象局預計寒流會打破全國超過300個低溫紀錄。

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