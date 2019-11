【i-CABLE】

香港馬鞍山星期日有人被人潑液體及點火燒傷,港澳辦予以最強烈的譴責,要求盡快緝兇、依法懲處。

港澳辦新聞發言人楊光形容,這種殺人放火的行徑,駭人聽聞、滅絕人性,是對法律、道德、人類文明底線的嚴重踐踏,表示極大憤慨和強烈譴責,又指絕不能任由暴力肆虐,讓反中亂港分子的圖謀得逞。

楊光表示,堅決支持特區政府、警隊和司法機構採取更有力、果敢,有效的行動嚴懲違法犯罪行為,止暴制亂、恢復秩序。

