【KTSF】

東灣Castro Valley一名男子週一下午被警方發現伏屍家中,懷疑遭殺害,警方已扣查一名可能與案件有關的人士。

現場位於San Miguel大街19900號路段,Alameda縣警局表示,該名男子的友人報稱他多天沒有音訊,縣警下午3時到上址查看,從窗外發現該名男子躺在地上,縣警進入屋內,發現男子已死亡,從他身上的傷口顯示,估計案件涉及兇殺案。

警方已扣查一名可能與案件有關的人士,但尚未公布他及死者的身分。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。