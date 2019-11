【i-CABLE】

95歲的美國前總統卡特入院,接受減腦壓手術。

卡特的發言人指,卡特三星期前不慎跌倒後,腦內出血,週二將在阿特蘭大的醫院做手術減腦壓。

發言人又指他舒適地休息,等候做手術,妻子亦陪伴在側。

卡特上月在佐治亞州的家中跌倒,幾日後出院,至週二才表示要做手術。

卡特近半年已經三次跌倒,令外界關注這位在世最年長總統的健康情況。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。