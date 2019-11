【KTSF 萬若全報導】

靠近柏克萊加大校園週日凌晨發生槍擊案,一人送院治療。

現場是Durant街2400號路段,靠近Telegraph街,距離柏克萊加大南邊的校園只有一個路口,相當多的學生住在那個鄰舍。

警方接報後趕到現場,發現一名受傷的人躺在街邊。

警方表示,傷者不是柏克萊加大的學生,但不願透露更多的詳情。

柏克萊今年到目前為止,已經發生了26宗槍擊案,地點大多發現在校園的南邊,週日的槍擊案就是發生在酒吧打烊之後,當時有很多學生在場,警方表示這是非常嚴重的問題。

民眾有更多關於案件的資訊,可以打電話給柏克萊警方,電話:(510) 981-5741。

