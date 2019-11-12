捷運經理就乘客吃三明治被扣手銬一事致歉（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上星期一早上在Pleasant Hill捷運站吃三明治的一名男子，因為與捷運警員起爭執而被戴上手銬，事件引起很大反彈，更有不滿捷運警方處理方式的示威者，週末到捷運站集體吃三明治抗議，捷運總經理週一就此事件向事主道歉。

捷運總經理Bob Powers週一發表聲明表示，對該事件的發展感到失望，並向事主Foster 、捷運乘客、員工，以及對這個片段所引發的情緒反應致歉。

不過Powers同時強調，捷運警員當時是去處理另一宗案件，請事主不要在此吃東西，原本事件就應到此為止，但是事主仍繼續吃，被警員再次看到時，才決定向他發出告票。

事主Foster拒絕提供身分證件，並用粗口罵該警員，但這名警員始終保持鎮靜。

捷運強調，警員只是例行執法，捷運有法規，禁止乘客在捷運付費區域內飲食，以保證捷運系統安全及乾淨。

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