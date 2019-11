捷運經理就乘客吃三明治被扣手銬一事致歉（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上星期一早上在Pleasant Hill捷運站吃三明治的一名男子,因為與捷運警員起爭執而被戴上手銬,事件引起很大反彈,更有不滿捷運警方處理方式的示威者,週末到捷運站集體吃三明治抗議,捷運總經理週一就此事件向事主道歉。

捷運總經理Bob Powers週一發表聲明表示,對該事件的發展感到失望,並向事主Foster 、捷運乘客、員工,以及對這個片段所引發的情緒反應致歉。

不過Powers同時強調,捷運警員當時是去處理另一宗案件,請事主不要在此吃東西,原本事件就應到此為止,但是事主仍繼續吃,被警員再次看到時,才決定向他發出告票。

事主Foster拒絕提供身分證件,並用粗口罵該警員,但這名警員始終保持鎮靜。

捷運強調,警員只是例行執法,捷運有法規,禁止乘客在捷運付費區域內飲食,以保證捷運系統安全及乾淨。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。