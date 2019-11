Vallejo槍擊案一人死亡 休班警員疑涉案受查

【KTSF】

東灣Vallejo市週日發生槍擊案,造成一人死亡,涉案的休班警員正接受調查。

We’re at JJ’s where an undercover Vallejo police officer has murdered Eric “Cheddaman” Reason. pic.twitter.com/WSAEWBaDNb — Vallejo For Racial Justice (@vallejojustice) November 11, 2019

有街坊說聽到多下槍聲,警方表示,案發於週日下午5時25分,地點在Fairgrounds Drive 500號路段,靠近一家Valero加油站。

警方接報到場,發現一個男人中槍死亡,開槍的是一名Richmond市休班警員,他留在現場配合調查,警方沒有透露案發經過。

