【i-CABLE】

美英兩國關注香港暴力升級,英國稱感到極度憂慮,美國高層官員則譴責不合理使用致命武力。

英國外交部發言人發表聲明,稱對香港週一發生的連串事件感到極度憂慮,深切關注香港警方與示威者之間的衝突升級,以及持續不斷的暴力。發言人呼籲示威者避免使用暴力,警方亦不能以過分行動回應,各方應透過對話尋找出路。

路透社就引述美國政府一名高層官員,譴責在香港衝突中有人不合理使用致命武力情況,指香港警方和民眾均有責任使局勢降溫,避免暴力衝突。

