週一退伍軍人日 特朗普致詞向退伍軍人致敬

【KTSF 江良慧報導】

週一是退伍軍人日，全國各地都有活動向退役軍人致敬，特朗普總統、副總統彭斯和多名民主黨總統參選人都有出席這些活動。

全國各地的人週一都懷著感激的心情，向退伍軍人致敬。

特朗普說：”我們的退伍軍人為我們冒一切風險，現在我們有責任每天服務和保護他們。”

特朗普週一出席紐約的退伍軍人節巡遊，並致辭表達敬意。

特朗普說：”給所有今天在此，和在全國各地的退伍軍人，你們是美國最偉大活著的英雄。”

除了總統之外，副總統彭斯週一也到阿靈頓國家公墓致送花圈。

彭斯說：”今天僅代表總統和一個感恩的國家，多謝。”

民主黨總統參選人也從競選活動中抽空致敬，Pete Buttigieg在新罕布什爾州出席活動。

另外，在民調中排前位的桑德斯，則在艾奧瓦州舉辦退伍軍人及長者社區大會。

桑德斯說：”在退伍軍人日，我想要向所有為捍衛我們國家冒著生命危險的所有人致敬。”

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