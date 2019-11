週一退伍軍人日 特朗普致詞向退伍軍人致敬

【KTSF 江良慧報導】

週一是退伍軍人日,全國各地都有活動向退役軍人致敬,特朗普總統、副總統彭斯和多名民主黨總統參選人都有出席這些活動。

全國各地的人週一都懷著感激的心情,向退伍軍人致敬。

特朗普說:”我們的退伍軍人為我們冒一切風險,現在我們有責任每天服務和保護他們。”

特朗普週一出席紐約的退伍軍人節巡遊,並致辭表達敬意。

特朗普說:”給所有今天在此,和在全國各地的退伍軍人,你們是美國最偉大活著的英雄。”

除了總統之外,副總統彭斯週一也到阿靈頓國家公墓致送花圈。

彭斯說:”今天僅代表總統和一個感恩的國家,多謝。”

民主黨總統參選人也從競選活動中抽空致敬,Pete Buttigieg在新罕布什爾州出席活動。

另外,在民調中排前位的桑德斯,則在艾奧瓦州舉辦退伍軍人及長者社區大會。

桑德斯說:”在退伍軍人日,我想要向所有為捍衛我們國家冒著生命危險的所有人致敬。”

