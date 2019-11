史丹福大學3天3宗性侵案 疑有人下藥迷姦女事主

【KTSF 梁秋玉報導】

史丹福大學上星期連續3天發生3宗性侵及攻擊事件,而且懷疑事件與有人故意在酒精飲品中下藥有關。

史丹福大學警方表示,第一宗案件發生在10月31號與11月1號之間,地點在Escondido Road 600號路段,校園保安接到報告,一名男子在一間宿舍裡面攻擊一名女子,掐住她的喉嚨.

保安稱,根據描述,該男子應該是企圖性侵犯該女子。

第二宗報告發生在11月1號與2號之間,位於Santa Teresa街326號的Lagunita Court,有一名男子強姦一名女子。

女受害人稱,她在當晚事發前喝了一杯酒,回到涉案男子的宿舍後,又喝了一杯,她懷疑是涉案男子在酒中下藥,導致她神智不清而被性侵,不過受害人都沒有透露男子的名字和樣貌。

而第三宗案件發生在11月2號晚上8點到10點之間,一名女子報案稱,她喝了一杯酒後完全不記得當晚發生的事情,是朋友送她回到宿舍,因此她懷疑自己喝的酒有被下藥。

史丹福大學警方目前尚未有疑犯任何資料,同時在大學網站發佈相關罪案警示,提醒師生小心。

警方仍在調查事件,並呼籲民眾提供線索,警方電話:(650) 329-2413。

