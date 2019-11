【KTSF】

週六下午,舊金山市區一名建築工人從40英呎高的平台上跌下,他的情況嚴重。

意外發生在週六下午3點左右,位於Civic Center附近11街的工地,介於Market與Mission街之間。

摔下來的工人情況嚴重,已被送往創傷中心救治,目前還不清楚意外發生的原因。

