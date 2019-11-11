西灣河中槍男子手術後子彈取出 切除部分肝腎（視頻）

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香港西灣河港鐵站外有人堵路，警員到場開3槍實彈槍，一名21歲男子右腹中槍，消息指他切除了右腎及部份肝臟，子彈已取出，現時情況危殆。

西灣河港鐵站外筲箕灣道對開，早上7時多，有人用雜物堵路，一名交通警到場時，一名穿白色外套的人舉起雙手走近，警員拔槍指住他胸口，雙方糾纏，之後一名黑衣人走近，警員向他及另外兩人連開3槍，白衣男子逃脫，另一名警員就制服黑衣男子，開槍警員亦壓住中槍的男子，旁邊有人拍手。

數分鐘後防暴警察趕到再制服多人，地上有血、中槍男子看似一度失去意識。一名女子上前理論時，被警方噴胡椒噴霧，中槍黑衣人站起來、嘗試逃跑但不成功，被多名警員制服，救護員之後將他送院。

有目擊者指，警員開槍時、附近有很多途人。事發後，警方在太安街劃了多重封鎖線，居民要行出後面的筲箕灣道都要繞過附近的商場，才可過去。

中槍的男子21歲，右腎和右肝被子彈割傷，壓破肝門靜脈，11時多在東區醫院完成手術，被送往深切治療部，多名警員跟隨，消息指他切除了右腎及部份肝臟，子彈已取出。

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