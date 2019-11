西灣河中槍男子手術後子彈取出 切除部分肝腎（視頻）

【i-CABLE】

香港西灣河港鐵站外有人堵路,警員到場開3槍實彈槍,一名21歲男子右腹中槍,消息指他切除了右腎及部份肝臟,子彈已取出,現時情況危殆。

西灣河港鐵站外筲箕灣道對開,早上7時多,有人用雜物堵路,一名交通警到場時,一名穿白色外套的人舉起雙手走近,警員拔槍指住他胸口,雙方糾纏,之後一名黑衣人走近,警員向他及另外兩人連開3槍,白衣男子逃脫,另一名警員就制服黑衣男子,開槍警員亦壓住中槍的男子,旁邊有人拍手。

數分鐘後防暴警察趕到再制服多人,地上有血、中槍男子看似一度失去意識。一名女子上前理論時,被警方噴胡椒噴霧,中槍黑衣人站起來、嘗試逃跑但不成功,被多名警員制服,救護員之後將他送院。

有目擊者指,警員開槍時、附近有很多途人。事發後,警方在太安街劃了多重封鎖線,居民要行出後面的筲箕灣道都要繞過附近的商場,才可過去。

中槍的男子21歲,右腎和右肝被子彈割傷,壓破肝門靜脈,11時多在東區醫院完成手術,被送往深切治療部,多名警員跟隨,消息指他切除了右腎及部份肝臟,子彈已取出。

