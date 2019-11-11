Orinda槍擊命案 死者家屬決起訴Airbnb（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Orinda短租豪宅的Halloween槍擊命案，其中一位死者的家屬決定起訴短租平台Airbnb允許危險舞會舉行，導致他人死亡。

在事件中死亡的Raymon Hill Jr是5名死者之一，有報導指，當晚在Orinda豪宅有多人喝酒和使用毒品，晚會中爆發衝突，有人開槍，3人當場死亡，兩人在送往醫院後不治。

槍手身份和開槍動機仍舊不明，Raymon Hill Jr的家人表示，華裔屋主和Airbnb沒有審查租房子的人，Airbnb表示將會為死者支付喪禮費用，和死者家屬的輔導費用，但是死者家屬表示，這個舉動過遲，也不足夠。

Airbnb發表聲明表示，已經有向Orinda伸出援手，並懸紅給提供線索，逮捕槍手歸案的人，並繼續配合Orinda警察部門對案件的調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。