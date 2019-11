Orinda槍擊命案 死者家屬決起訴Airbnb（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Orinda短租豪宅的Halloween槍擊命案,其中一位死者的家屬決定起訴短租平台Airbnb允許危險舞會舉行,導致他人死亡。

在事件中死亡的Raymon Hill Jr是5名死者之一,有報導指,當晚在Orinda豪宅有多人喝酒和使用毒品,晚會中爆發衝突,有人開槍,3人當場死亡,兩人在送往醫院後不治。

槍手身份和開槍動機仍舊不明,Raymon Hill Jr的家人表示,華裔屋主和Airbnb沒有審查租房子的人,Airbnb表示將會為死者支付喪禮費用,和死者家屬的輔導費用,但是死者家屬表示,這個舉動過遲,也不足夠。

Airbnb發表聲明表示,已經有向Orinda伸出援手,並懸紅給提供線索,逮捕槍手歸案的人,並繼續配合Orinda警察部門對案件的調查。

