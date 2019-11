【i-CABLE】

香港馬鞍山週一有男子與人爭執後,被人點火燒傷,目前在深切治療部救治,情況危殆。

下午近1時,在馬鞍山鞍駿街連接馬鞍山公園及海柏花園的行人天橋上,一名綠衣男子與人口角,期間被人淋潑液體,男子整個人著火,天橋上都有火頭,男子被扶到一旁。

火熄滅後,男人站在附近等候救援,其後送入威爾斯親王醫院救治,消息指他有三成多皮膚燒傷,屬二級燒傷,面部、胸部及雙手均受傷。

