感恩節快要到了,大家通常會買甚麼應節食品呢?一份最新的調查剛好相反,就找出哪些是最不受歡迎的感恩節食品。

這份調查是在網上訪問了超過兩千名成年人,發現當中68%其實都有一樣不喜歡的感恩節食品,29%的受訪者,最不喜歡罐頭紅莓醬,當中許多人用”反胃”來形容。

其次不喜歡的感恩節食品是青豆雜菜、甜薯、南瓜派,此外有近兩成的人根本不喜歡吃火雞。

