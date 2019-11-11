高科技界成功人士朱會燦接受本台專訪 談矽谷未來走勢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為Google研發出圖像搜索，以及亞洲語言搜索的高科技界成功人士朱會燦接受本台專訪，分享他的成功之道，並分析矽谷未來的科技趨勢。

使用Google搜索已經是現代人的家常便飯，而搜索圖像更是簡單方便，Google image圖像搜索就是來自中國河南的朱會燦在2000年研發出來的，當時因為一件洋裝偶然促成Google圖像搜索的誕生。

朱會燦說：”當時是美國這邊有一個Jennifer Lopez，她的一個綠洋裝，當時比較有名的一個洋裝，大家都想看，當時谷哥沒有圖像搜索，大家要想看到圖片，就必須做想到搜索這個，但是我就想，把這個圖片搜索做起來，這就會對想看到圖片的就有很多幫助。”

而在李安執導的臥虎藏龍展露頭角的章子怡，也跟圖像搜索的研發有關。

朱會燦說：”當時很多白人啊華人啊，大家都想看章子怡，想搜索章子怡，這也是其中一個例子吧，其實大家對這個圖像搜索都有需求。”

1995年從中國來美留學的朱會燦，2000年在聖塔巴巴拉加大取得計算機博士學位後，就加入Google，專做並行搜索的他，後來還建立了亞洲語言搜索。

朱會燦說：”因為當時這方面谷哥做得不是很好，所以就成立了一個小組，我就領導了這樣一個團隊，後來這個團隊，剛好我們在中國成立這個研發中心，當時從微軟把李開復博士找了過來，我就配合他，把這個中國研發中心建立起來。”

朱會燦2010年離開Google，加入騰訊兩年多的時間，又再回到Google工作，曾是技術起家的工程師高管，現在則是風險投資的合夥人。

他說在矽谷的成功之道，要隨時留心周遭變化，並持續學習，才能應付層出不窮的新技術和新領域的變化。

朱會燦說：”比方說，最近又開始談這個量子計算，谷哥有個量子霸權計畫，就是說可以做一個事情，傳統的計算機可能要一萬年才做得出來，它兩分鐘就可以做出來了，那這些事情就是說，當然你整個要突破，可能要很長一段時間，需要進入大眾家庭，但是這確實也是引領的方向，我們作為技術人員，就要留心這些新的發展方向，有可能參與到下一個浪潮裡面。”

朱會燦在2016年成為豐元資本（Amino Capital）合夥人，對早期階段的新創公司提供風險投資。

談到矽谷發展趨勢，朱會燦說看好跟醫療保健以及企業應用服務方面的科技。

Huican Zhu：”如果看人工智能的應用，當然在這個傳統行業裏面，傳統的大公司，像谷哥會把語言辨識，圖像辨識，包括那些語言，自然語言處理這方面，大公司它們有它們的優勢，小公司就因為沒有數據，它們就很難做到這一點，跟大公司競爭，但是像醫療這一塊，這是我們現在比較關注的，醫療保健，還有這個SaaS，幫企業做這個人工智能，比方說自動的做客服啊這方面。”

至於區塊鏈的部分，朱會燦認為，由於中國國家主席習近平的提倡，區塊鏈在中國仍會保持熱潮，但是否能帶動到矽谷，目前技術上不成熟，還需要繼續關注。

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