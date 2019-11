高科技界成功人士朱會燦接受本台專訪 談矽谷未來走勢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

為Google研發出圖像搜索,以及亞洲語言搜索的高科技界成功人士朱會燦接受本台專訪,分享他的成功之道,並分析矽谷未來的科技趨勢。

使用Google搜索已經是現代人的家常便飯,而搜索圖像更是簡單方便,Google image圖像搜索就是來自中國河南的朱會燦在2000年研發出來的,當時因為一件洋裝偶然促成Google圖像搜索的誕生。

朱會燦說:”當時是美國這邊有一個Jennifer Lopez,她的一個綠洋裝,當時比較有名的一個洋裝,大家都想看,當時谷哥沒有圖像搜索,大家要想看到圖片,就必須做想到搜索這個,但是我就想,把這個圖片搜索做起來,這就會對想看到圖片的就有很多幫助。”

而在李安執導的臥虎藏龍展露頭角的章子怡,也跟圖像搜索的研發有關。

朱會燦說:”當時很多白人啊華人啊,大家都想看章子怡,想搜索章子怡,這也是其中一個例子吧,其實大家對這個圖像搜索都有需求。”

1995年從中國來美留學的朱會燦,2000年在聖塔巴巴拉加大取得計算機博士學位後,就加入Google,專做並行搜索的他,後來還建立了亞洲語言搜索。

朱會燦說:”因為當時這方面谷哥做得不是很好,所以就成立了一個小組,我就領導了這樣一個團隊,後來這個團隊,剛好我們在中國成立這個研發中心,當時從微軟把李開復博士找了過來,我就配合他,把這個中國研發中心建立起來。”

朱會燦2010年離開Google,加入騰訊兩年多的時間,又再回到Google工作,曾是技術起家的工程師高管,現在則是風險投資的合夥人。

他說在矽谷的成功之道,要隨時留心周遭變化,並持續學習,才能應付層出不窮的新技術和新領域的變化。

朱會燦說:”比方說,最近又開始談這個量子計算,谷哥有個量子霸權計畫,就是說可以做一個事情,傳統的計算機可能要一萬年才做得出來,它兩分鐘就可以做出來了,那這些事情就是說,當然你整個要突破,可能要很長一段時間,需要進入大眾家庭,但是這確實也是引領的方向,我們作為技術人員,就要留心這些新的發展方向,有可能參與到下一個浪潮裡面。”

朱會燦在2016年成為豐元資本(Amino Capital)合夥人,對早期階段的新創公司提供風險投資。

談到矽谷發展趨勢,朱會燦說看好跟醫療保健以及企業應用服務方面的科技。

Huican Zhu:”如果看人工智能的應用,當然在這個傳統行業裏面,傳統的大公司,像谷哥會把語言辨識,圖像辨識,包括那些語言,自然語言處理這方面,大公司它們有它們的優勢,小公司就因為沒有數據,它們就很難做到這一點,跟大公司競爭,但是像醫療這一塊,這是我們現在比較關注的,醫療保健,還有這個SaaS,幫企業做這個人工智能,比方說自動的做客服啊這方面。”

至於區塊鏈的部分,朱會燦認為,由於中國國家主席習近平的提倡,區塊鏈在中國仍會保持熱潮,但是否能帶動到矽谷,目前技術上不成熟,還需要繼續關注。

