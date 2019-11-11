香港警員西灣河開3槍一人中槍危殆（視頻）

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週一早上香港多區有人堵塞交通，其中在西灣河港鐵站外，警員開三槍實彈槍，消息指一人右腹中槍，子彈割傷右腎及右肝，送院時清醒，完成手術、情況危殆。

西灣河港鐵站外筲箕灣道對開，早上有人用雜物堵路，一名交通警到場時，一名穿白色外套的人舉起雙手走近，警員拔槍指住他胸口，之後拉他，雙方糾纏，之後一名黑衣人走近，警員向他及另外兩人連開三槍，白衣的男子逃脫，另一名警員就制服黑衣男子，開槍警員亦壓住中槍的男子。

數分鐘後防暴警察趕到，再制服多人，地下有血、中槍男子看似一度失去意識，一名女子上前理論時，被警方噴胡椒噴霧，中槍黑衣人站起來、嘗試逃跑但不成功，被多名警員制服，救護員之後將他送院。

有目擊者指，警員開槍時、附近有很多途人，事發後警方封鎖現場，地下有血跡，大批市民圍觀，指罵警員，防暴警察在行人路叫圍觀的人離開，又向記者和圍觀的人舉胡椒噴霧，警方亦在港鐵站拉起封鎖線，但仍有人可通行。

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