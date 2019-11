香港防暴警察西灣河教堂內拘捕兩人

【i-CABLE】

香港西灣河有警員開槍後,大批人聚集在西灣河,附近一帶馬路多次被人用雜物堵塞,防暴警察多次發射催淚彈,又向圍觀的人噴胡椒噴霧,亦追至教堂內拘捕兩人。

傷者送院後,大批圍觀的市民不停指罵警員,防暴警察在行人路叫人離開,又向記者和圍觀的人舉胡椒噴霧,亦有警員衝向人群,制服一人、將他帶上警車。

到10時許,警方後退時舉黑旗,之後發射幾發催淚彈,有雜物被燒著,有人就回到太安街堵路,將紙皮放入火堆中助燃,消防將火救熄,警方之後再在太安街推進,多次發射催淚彈,有記者情緒激動。

有催淚彈溶在地下,到中午,警察再回到這個十字路口突然衝前,在西灣河文娛中心外,制服一名男子,用警棍打他,又噴胡椒噴霧,之後警方舉黑旗警告,有人在太安樓、樓上圍觀,警方向上舉槍,警方之後追至聖十字架堂,多名男子被警員要求趴在牆,警方亦進入教堂,教堂執事與他們理論,警方之後在教堂內搜查這幾個人,將兩人帶上警車。

聖十字架堂發聲明,強烈譴責警員未有理會教友及職員警告,強行闖入聖堂範圍進行拘捕。

對於執事當時未有執行教區指引,教堂未能抵抗警察入內深切致歉,承諾會盡力協助被捕人士。

天主教香港教區的聲明就提到,教堂執事抵達時,幾位示威者已被逮捕。事實上並非執事容許警方進入聖堂,又指教堂已不像以往的時代,今時今日教堂無從保障入內的人不會被捕,對事件深表遺憾。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。