香港防暴警察西灣河教堂內拘捕兩人

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香港西灣河有警員開槍後，大批人聚集在西灣河，附近一帶馬路多次被人用雜物堵塞，防暴警察多次發射催淚彈，又向圍觀的人噴胡椒噴霧，亦追至教堂內拘捕兩人。

傷者送院後，大批圍觀的市民不停指罵警員，防暴警察在行人路叫人離開，又向記者和圍觀的人舉胡椒噴霧，亦有警員衝向人群，制服一人、將他帶上警車。

到10時許，警方後退時舉黑旗，之後發射幾發催淚彈，有雜物被燒著，有人就回到太安街堵路，將紙皮放入火堆中助燃，消防將火救熄，警方之後再在太安街推進，多次發射催淚彈，有記者情緒激動。

有催淚彈溶在地下，到中午，警察再回到這個十字路口突然衝前，在西灣河文娛中心外，制服一名男子，用警棍打他，又噴胡椒噴霧，之後警方舉黑旗警告，有人在太安樓、樓上圍觀，警方向上舉槍，警方之後追至聖十字架堂，多名男子被警員要求趴在牆，警方亦進入教堂，教堂執事與他們理論，警方之後在教堂內搜查這幾個人，將兩人帶上警車。

聖十字架堂發聲明，強烈譴責警員未有理會教友及職員警告，強行闖入聖堂範圍進行拘捕。

對於執事當時未有執行教區指引，教堂未能抵抗警察入內深切致歉，承諾會盡力協助被捕人士。

天主教香港教區的聲明就提到，教堂執事抵達時，幾位示威者已被逮捕。事實上並非執事容許警方進入聖堂，又指教堂已不像以往的時代，今時今日教堂無從保障入內的人不會被捕，對事件深表遺憾。

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