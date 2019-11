葵芳有交通警騎電單車衝向黑衣人（視頻）

【i-CABLE】

週一清晨開始香港多區有人堵路,在葵芳有交通警騎電單車衝向黑衣人,亦有警員向天橋擲物的人發射胡椒球彈,在沙田就有警員向商場發射橡膠子彈及催淚彈驅散。

各區清晨開始,多條主要公路受影響,在屯門、早上6時多,黑衣人把紙箱、膠欄、垃圾桶等,放在屯門公路近置樂花園的一段,電單車衝向路障和人群,司機下車互相推撞,警車駛到,交通警員下車追捕,警員跌倒,黑衣人向新都大廈離去。

葵芳、早上8時許,新都會廣場對開,黑衣人在馬路上,交通警向前駛,繞圈後懷疑撞倒一人後駛離,10時許葵涌廣場對開十字路口,防暴警察到場移走用作堵路的垃圾桶,有人從天橋扔雜物,兩名警員隨即發射胡椒球彈及海綿彈。

在沙田、早上7時多,在大會堂旁的?杆莆街,十多名黑衣人搬出巴士站牌和雜物,之後黑衣人轉到文化博物館對出的獅子山隧道公路和大埔公路路口堵路,有警車駛到,有人敲打警車,防暴警察下車驅散這批人,推進至沙田正街,有黑衣人由希爾頓中心向警察擲石,有警員一度舉起手槍,防暴警察向商場內發射橡膠子彈及催淚彈。

在將軍澳、早上約7時,唐明街十字路口亦有一批黑衣人,用膠馬、雪糕筒等雜物堵塞行車線,在彩虹、早上10時,亦有人在龍翔道堵路,一群黑衣人搬出膠欄和小巴站牌等堵路,之後離去,車輛沒法通行,有交通警到場搬走路障,有人在橋上向他們投擲雜物,之後防暴警員到場舉藍旗,雜物被焚燒,冒出大量濃煙,彩虹一段龍翔道來回行車線受阻。

